Circuito esportivo comemora aniversário de Macapá

Basquete, natação e beach tennis estão entre as modalidades com torneios promovidos em alusão ao aniversário de Macapá

Por IAGO FONSECA

Em comemoração ao aniversário de Macapá, uma extensa programação esportiva iniciou na noite desta quinta-feira (1°). Onze equipes de atletas amapaenses e paraenses competem em um torneio de basquete em busca do prêmio de R$ 13 mil no ginásio Avertino Ramos, no Centro de Macapá.

Com uma programação gratuita, o torneio reúne as categorias feminino, masculino e adaptado para cadeirantes de clubes amapaenses tradicionais como o Ypiranga, ABAP e São José, bem como os clubes convidados JP8 e Paysandu, de Belém (PA).

“Temos atividade o ano todo, recebemos esse convite e aproveitamos o embalo. Em novembro participamos de um torneio no Maranhão onde fomos campeões Norte e Nordeste. Agora participaremos desta competição prontos para qualquer partida”, declarou o atleta do Paysandu Anderson Almeida, conhecido no esporte como Gaspar.

Outras modalidades também compõem a homenagem aos 266 anos de Macapá. No sábado (3), a população pode acompanhar modalidades de natação na Piscina Olímpica e no domingo, aniversário da cidade, três eventos ocorrem na arena da Fazendinha, Arena GP e na orla de Macapá.

“Convido todos que são amantes desse esporte a participar com a gente. Começa hoje, mas no domingo teremos lá em Fazendinha a final da Copinha Sub-16, um torneio de beach tennis na Arena GP e no Sesc Araxá teremos o circuito esportivo com mais de 20 modalidades, tanto na área de lutas, como na área de futebol e outros”, convocou Hudson Mafra, coordenador geral torneio de basquete.

Ainda no domingo, ocorre a final do torneio de basquete no ginásio Avertino Ramos, a partir das 20h. Além do prêmio em dinheiro para o basquete, outras modalidades receberão medalhas pela participação.