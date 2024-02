Governo inicia obras no Aturiá

Investimento tem R$ 29 milhões garantidos em emenda federal.

Por IAGO FONSECA

Uma frente de trabalho de limpeza e terraplanagem foi iniciada na manhã desta quinta-feira (15) na Orla do Aturiá, no Bairro Araxá, zona sul de Macapá. Os serviços visam preparar o local para o início das obras do novo Complexo do Aturiá, que serão executadas pelo governo do Amapá.

O projeto terá áreas de contemplação do rio Amazonas, passeio e convivência, jardinagem, iluminação e área de recreação para crianças, bem como áreas para estacionamento um monumento.

A vigilante Dineva Pereira, moradora do bairro há 30 anos. Ela diz que a comunidade aguarda com grande expectativa o empreendimento, que pode mudar não apenas o dia a dia dos moradores, mas também a realidade econômica do bairro, dado o potencial turístico do projeto.

“Hoje as coisas já estão melhores, mas nós somos veteranos aqui do bairro e a gente já sofreu muito. Hoje já temos muitas conquistas e a comunidade aqui só tem que agradecer, porque a gente já passou por muita dificuldade aqui nesse Araxá, o importante é fazer o trabalho para ajudar aqui a comunidade”, declarou Dineva.

A obra conta com recursos de R$ 29 milhões, provenientes de emendas do senador Davi Alcolumbre. De acordo com o parlamentar, a intervenção na orla é planejada desde governos anteriores e o recurso, assim como o projeto, devem ser aprovados pela Caixa Econômica Federal na próxima semana.

“A pavimentação asfáltica da orla é o que a gente vê, mas o que nós estamos planejando para essa área é muito mais, queremos entregar um novo cartão postal para Macapá que vai interligar do complexo do Araxá até o Meio do Mundo. A decisão de trazer o Estado para essa primeira etapa da obra, que é a mobilização e a terraplanagem é acertada, para que a gente possa aguardar esses 90 dias para o processo de licitatório, para a aprovação da Caixa Econômica e para o início da obra e utilização dos recursos”, reforçou o senador.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do Amapá, as obras serão feitas em duas etapas, com prazo de oito meses para a limpeza e terraplanagem e mais seis meses para os serviços de paisagismo na área onde já existe o muro de arrimo. Outros 210 metros a construir passam por captação de recursos.

“Nós estamos concluindo essa obra, dando continuidade ao muro de arrimo que foi feito na gestão do então governador Waldez e agora nós vamos dar início à urbanização de toda essa área, uma faixa de aproximadamente um quilômetro. Não é só a pavimentação, tem todo o trabalho de aterramento, de drenagem, de compactação, de pavimentação. Para mostrar que é para valer, nós estamos iniciando por aqueles serviços básicos, para que a gente possa entrar no verão com força total”, finalizou o governador do Amapá, Clécio Luís (SD).