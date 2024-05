Homem morre após dormir e cair do muro de arrimo

Tragédia ocorreu na orla sul de Macapá, na tarde desta terça-feira (20).

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 40 anos morreu na orla do Complexo Turístico do Jandiá, no Bairro Cidade Nova, zona leste de Macapá, na tarde desta terça-feira (20), após cair do muro de arrimo no Rio Amazonas.

A vítima foi identificada como Dionísio Correa Alves, que reside no Bairro Perpétuo Socorro, vizinho ao Cidade Nova. Segundo a polícia, testemunhas disseram que ele teria sido visto ingerindo bebida alcoólica antes do acidente na companhia de amigos.

Embriagado, ele teria deitado no muro de arrimo e adormecido antes de cair, por volta de 15h, quando a maré estava cheia. Esta versão ainda não foi confirmada oficialmente, mas o pai da vítima, Benedito Alves, disse à reportagem que o filho saiu de casa por volta de 13h e neste horário já estava ingerindo bebida alcoólica.

No final da tarde a maré secou e o corpo apareceu bem próximo do muro. Segundo o perito Manoel Barbosa, é provável que Dionísio tenha morrido por afogamento, pois não foi encontrada nenhuma lesão que tivesse sido provocada por ação violenta. O pai da vítima afirmou que ela sabia nadar.

O corpo foi resgatado por militares do Corpo de Bombeiros após a perícia e levado para exames na sede da Polícia Científica.