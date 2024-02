‘Matador de rivais’ morre ao tentar emboscar equipe do Bope

Confronto no fim da tarde desta sexta-feira (23), no Bairro Ipê, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um indivíduo apontado como integrante de uma organização criminosa e matador de rivais morreu baleado ao tentar emboscar uma patrulha da Rotam/Bope, no fim da tarde desta sexta-feira (23), no Bairro Ipê, na zona norte de Macapá.

Carlos Brendo Matias da Silva, de 28 anos, já estava sem vida quando o Samu chegou ao local, na Avenida Pau Mulato. A polícia informou que ele foi baleado após abrir fogo com uma pistola 9mm em direção aos militares que patrulhavam nas proximidades de uma área de vegetação conhecida como Bosque.

A região foi cercada e o atirador acabou morto no revide, depois de ter pulado muros e invadido algumas casas durante a tentativa de fuga.

Execução

Há suspeita da participação de Carlos Brendo em um homicídio que aconteceu no dia 31 de dezembro do ano passado, no Bairro Ipê. Na ocasião, o alvo foi Carlos Eduardo Viana Medeiros, de 21 anos, executado a tiros dentro de uma marcenaria, enquanto tomava um iogurte.

O ataque foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento comercial. Brendo seria o atirador que aparece nas imagens descarregando duas vezes a arma contra a vítima.