Morre a última pioneira da Igreja Adventista no AP

Irmã Vicência, de 84 anos, chegou ao Amapá no fim dos anos 1950 trazendo uma nova mensagem de esperança em nossa região

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Com base na Bíblia, os adventistas do Sétimo Dia acreditam que quando alguém morre, na verdade entra num ciclo de sono profundo que só terminará com a segunda volta de Cristo. Para Maria Vicência, de 84 anos, esse sono começou ontem (25). Nesta segunda-feira, a última pioneira da Igreja Adventista no Amapá que ainda estava viva (e ativa) recebe as últimas homenagens antes do sepultamento.

Maria Vicência nasceu em Breves (PA), numa localidade chamada “Furo do Gil”. É o mesmo local onde hoje os adventistas do Amapá fazem uma espécie de peregrinação ribeirinha uma vez por ano para um evento chamado “Campal das Águas”. A programação dura vários dias com evangelismo e ações sociais na comunidade de onde partiram os pioneiros do adventismo no Amapá.

Casamento e evangelismo

A vida de Maria Vicência Salviano Duarte Pinheiro Pereira se confunde com a origem dos adventistas na nossa região. Ela já tinha nascido num lar adventista. No mesmo ano de 1958, quando se casou com Dionísio Pereira (em Breves), ela veio para Macapá acompanhando outros pioneiros e enfermeiros americanos que também eram missionários.

Os primeiros anos de evangelismo no Amapá não foram fáceis. Houve resistência até violenta de alguns moradores à nova mensagem trazida pelos adventistas. Vicência e Dionísio não “afrouxaram”, como se diz por aqui. Ao longo das décadas, os dois trabalharam no evangelismo e na fundação de dezenas de igrejas.

O casal ainda teve três filhos, netos e bisnetos em 50 anos e 6 meses de união, que só terminou com o falecimento dele.

Irmã Vicência, como era chamada, atuou como secretária da igreja por vários anos, função que lhe permitiu registrar em ata eventos e acontecimentos que hoje compõem as memórias da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Amapá.

Apesar da idade e da saúde debilitada, ela participava ativamente das programações e cultos. No domingo (primeiro dia da semana para os adventistas), ela morreu dormindo, por volta das 7h, em casa. Pela manhã, Irmã Vicência recebeu homenagens no templo da Igreja Central, no Bairro do Trem, durante um culto fúnebre.

O sepultamento foi marcado para as 10h30, no Cemitério São José, no Bairro Santa Rita, em Macapá.