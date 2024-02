Sessões itinerantes continuarão, diz Alliny na abertura do ano legislativo

Os 24 deputados estaduais voltaram aos trabalhos nesta sexta-feira (2), após o recesso. Mensagem do governador abriu o ano legislativo

Por SELES NAFES

A Assembleia Legislativa do Amapá abriu o Ano Legislativo de 2024, na tarde desta sexta-feira (2), durante sessão solene com a presença do governador do Amapá, Clécio Luís (SD), e do coordenador da bancada federal, Davi Alcolumbre (UB).

A presidente da casa, Alinny Serrão, lembrou que em 2023 um dos principais focos da Alap foi levar as sessões ordinárias aos municípios do Amapá, um trabalho que deve continuar em 2024.

“Tivemos uma produção parlamentar muito grande, e conseguimos fazer as sessões itinerantes em todos os municípios. Recebemos muitas propostas (das comunidades) e entregamos ao governador do Estado para ajudar a melhorar a vida das pessoas”, resumiu ela.

Clécio avaliou que 2023 foi um ano de colaboração entre Executivo e Legislativo, e que os deputados debateram propostas do governo com independência.

Durante a mensagem oficial, o governador fez um resumo do primeiro ano de mandato, como destaque para investimentos na saúde, especialmente nos hospitais da capital, Porto Grande (Hospital Regional) e Oiapoque, município que não tem leitos de UTI, mas que terá 30 no segundo semestre deste ano.

Segundo Clécio, o governo inicia o ano com 140 obras grandes que serão conduzidas ao longo de 2024. Para ilustrar, ele destacou algumas em Macapá.

“Centro de Convenções, o elevado da Rodovia Josmar Pinto com a Rua Hildemar Maia e o primeiro terminal hidroviário de Macapá, além da continuidade da orla do Aturiá e a Escola Bosque do Bailique, entre outras”, comentou.