Água preta e com odor assusta moradores da zona leste de Macapá

Moradora pegou susto com a “qualidade” da água saindo da torneira durante o banho do filho

Por LEONARDO MELO

Imagine você colocar seu filho autista de 7 anos para relaxar tomando banho de mangueira, e de repente sair uma água escura, viscosa e fedorenta da torneira. Essa situação constrangedora foi vivenciada pela microempreendedora Larisse Dias, esta semana, em Macapá. E não foi só com ela.

A moradora do Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste da capital, disse ter pegado um susto quando viu o líquido preto que mais parecia ter vindo de um esgoto e, gravou um vídeo mostrando o flagrante.

“Eu percebi do nada, meu filho brincando, tomando banho de mangueira. Quando vi, peguei um susto e logo tirei ele. Precisei dar banho nele com água mineral. Ainda bem não ingeriu”, comentou.

O caso aconteceu na última terça-feira (12) e segue até esta sexta-feira (15). Ainda segundo Clarisse, além da casa dela, a água suja também atingiu as torneiras de outras residências na vizinhança.

“Minha vizinha disse que a água dela estava terrível. Quando postei o vídeo, uma amiga falou que na casa da mãe dela, que é a duas quadras da minha, tava do mesmo jeito. O rapaz do comércio me falou que todos os vizinhos que vão lá estão reclamando da água. Complicado porque não tem como fazer nada com essa água, sequer passar um pano ou lavar a calçada”, acrescentou Clarisse.

Os moradores já entraram em contato com Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA), que informou estar trabalhando para sanar o problema. Veja abaixa a nota de esclarecimento.