Dia da Mulher movimenta comércio de Macapá e homens vão às compras

O médico Gabriel Brito estava à procura de presentes para mãe, irmã e namorada.

Compartilhamentos

Por ANITA FLEXA

Às vésperas do Dia da Mulher, o principal shopping do centro de Macapá recebeu um número considerável de clientes em busca do presente perfeito para a data tão especial. Lojistas afirmam que entre os produtos mais procurados para presentear estão a área de beleza e cosméticos.

“Nós estamos montando kits de presentes com perfumes, maquiagens e outros produtos da área de cosmético, e é o que mais os homens estão procurando para presentear suas mulheres. Ultrapassamos a meta de vendas para essa data hoje de manhã, a loja lotou e a maioria foram homens procurando o presente perfeito para as suas amadas”, afirma Larissa Almeida, gerente de loja.

Entre cores, tamanhos, modelos e opções para presentear, o médico Gabriel Brito, que estava acompanhado da mãe, afirma que já preparou o presente ideal para agradar a mãe, irmã e namorada.

“É o mínimo que podemos fazer para presentear quem nos presenteia todos os dias. E já está tudo pronto, preparei uma surpresa especial para as mulheres da minha vida. Só não conto para preservar o suspense”.