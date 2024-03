“Fico tranquilo por esse espaço pra deixar minha filha”, diz pai em nova creche

Em visita técnica que contou com a presença de autoridades, o local passa a funcionar no município a cerca de 17 km de Macapá

Por JONHWENE SILVA, de Santana

O encarregado de produção Elson Cardoso ficou feliz em ver em funcionamento a Creche Pré-Escolar Elesbão, no município de Santana, a 17 km de Macapá. Na manhã desta terça-feira, (26), autoridades ligadas ao setor da educação fizeram uma visita técnica ao local, que será inaugurado nos próximos dias, mas já está em funcionamento.

O espaço que recebeu revitalização está com cerca de 95% dos serviços concluídos, ficou pelo menos 10 anos com obras paradas. Em meados de 2021, os serviços foram retomados e ainda enfrenta questões relacionadas a regularização do terreno.

O local conta com salas adaptadas às crianças em fase inicial de ensino, refrigeração, rede elétrica nova e banheiros com acessibilidade. Elson Cardoso, explicou que ele e a esposa trabalham o dia inteiro e agora, com a creche em funcionamento, vai poder confiar em ter onde deixar a filha Isís Beatriz de 6 anos.

“Eu moro no bairro Fonte Nova que fica um pouco distante e fico tranquilo, porque sei que nessa nova estrutura e com os professores, posso confiar. Está muita bonita a nova estrutura. Isso é importante já que a gente não pode pagar uma creche particular. Pelo que eu tô vendo, não deixa nada a desejar”, afirmou.

Foram realizados serviços de pintura, roçagem na área externa e melhorias na a cozinha, entre outros. A visita técnica foi realizada pelo prefeito Bala Rocha, acompanhado da presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba e da secretária de Estado da Educação, Sandra Casimiro.

“É importante ressaltar que o FNDE, entra com parte dos recursos para estas obras que geralmente, estavam paradas, mas quem faz acontecer são os municípios. É um drama que os municípios enfrentam nessa questão de regularização dos terrenos, isso é no Brasil todo. Então é satisfatório, ver espaços como estes já funcionando e apenas nos últimos detalhes para serem inauguradas oficialmente”, relata Pacobahyba.

O prefeito Bala Rocha, considera fundamental o funcionamento dos espaços educacionais e prevê a inauguração nos próximos dias de pelo menos mais duas escolas da rede municipal de ensino.

“Tem sido um esforço coletivo, tanto do Estado, quanto do município, colocar para funcionar as escolas que estão sendo revitalizadas. Trouxemos a presidente do FNDE para acompanhar um pouco do que estamos fazendo. Em breve, vamos inaugurar mais escolar em Santana”, destacou.

Ainda como parte da visita técnica, as autoridades estiveram na Escola Estadual Everaldo Vasconcelos e na Escola Municipal Avenida das Nações, ambas no Bairro Paraíso e com obras em andamento.