População estende a mão para dona de casa que vende chopp nas ruas de Cutias

SOLIDARIEDADE NO INTERIOR DO AMAPÁ

SOLIDARIEDADE NO INTERIOR DO AMAPÁ

Marília teve 9 filhos, mas vive com cinco deles em Cutias do Araguari, onde sobrevive como ambulante pelas ruas

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Mais uma vez, Marília, de 39 anos, teve a esperança renovada de dias melhores. Depois da reportagem de domingo (16) que mostrou ela vendendo chopp com os filhos pequenos pelas ruas de Cutias (135 km de Macapá), ela foi socorrida por moradores locais.

Doações de alimentos, especialmente de arroz, feijão e carnes, chegaram até a residência dela, onde vive com 5 dos 9 filhos que teve.

O marido continua cumprindo pena no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), em Macapá. Marília não quis revelar ao Portal SN o crime cometido por ele, mas disse que foi grave a ponto de “abalar a fé”.

Dos 9 filhos, quatro vivem em outros estados. Sem ter onde deixar os menores, ela precisa levá-los pelas ruas de Cutias para vender chopps de coco. Uma cuba cheia, disse ela, consegue render até R$ 50 por dia que ela usa para comprar alimentos. Contudo, as crianças e ela têm outras necessidades que também não conseguem ser supridas com o benefício que recebe do governo.

A vida de Marília é difícil há muito tempo. Em 2018, ela foi tema de outra reportagem do Portal SN e também ganhou doações. Contudo, nenhuma oferta de emprego.

Desta vez, ela conseguiu a promessa de uma moradora de que receberá todos os materiais necessários para iniciar a produção de chocolates caseiros.