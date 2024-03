Suspeito de assassinar eletricista da Equatorial morre em tiroteio com o Bope

Conflito ocorreu no Bairro Araxá, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um dos suspeitos de envolvimento no homicídio do eletricista da CEA Equatorial, assassinado com um tiro na cabeça durante o serviço, foi morto em troca de tiros com a Rotam /Bope, no início da tarde desta quarta-feira (13), na Travessa Nova Esperança, região periférica do Bairro Araxá, na zona sul de Macapá.

Segundo o tenente Manoel Raimundo, ao ser localizado em via pública, o suspeito teria decidido pelo confronto, abrindo fogo em direção aos militares da Rotam/Bope. Os policiais revidaram e, ao fim do tiroteio, o Samu foi chamado para socorrer o criminoso, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

“Nossas equipes estavam atrás dos suspeitos desde o dia da morte do eletricista. Hoie pela manhã, recebemos a informação de que um deles estaria aqui nessa área do ‘Zeca Deabo’. As equipes então deslocaram-se até o local e avistamos o indivíduo, tentamos fazer a abordagem, mas ele sacou um revólver e efetuou vários disparos”, relatou o oficial.

O suspeito foi identificado como Renan Pinheiro da Silva, o Dentinho, de 19 anos. O delegado Leonardo Alves, da Delegacia de Homicídios, esteve no local do confronto.

Ele confirmou que Dentinho era faccionado e atuava na organização criminosa como matador. O criminoso era investigado por pelo menos dois homicídios ocorridos na capital amapaense, incluindo a morte do eletricista Messias de Lima Cardoso, de 29 anos, ocorrida no último sábado (9), no Bairro Jardim Marco Zero.

“Ele é um dos supostos autores desse crime [morte do eletricista] e há informações de que no dia 5 de março ele também participou de um roubo, é um sujeito contumaz na prática de crime”, completou.

Motivação

Leonardo Alves também revelou que a motivação para morte de Messias seria que no local, quando chegou para executar serviço pela CEA Equatorial, teria sido reconhecido por membros de facção que dominam o local como um rival pertencente a outra organização criminosa.

“Eles então o levaram para outro local e o executaram”, completou o delegado.

Suspeita

Na ação do Bope, uma mulher foi presa, Francilene Pinheiro de Souza, a Fofa, de 27 anos. Ela teria envolvimento em um homicídio ocorrido no dia 27 de fevereiro, segundo o delegado Leonardo.

“Segundo as investigações, ela [Francilene] teria atraído a vítima até o local da execução”.