Acusado de furtar bens do Tribunal de Justiça do Amapá é preso

Crime ocorreu no antigo prédio do Juizado Especial Zona Norte de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Agentes da 8ª DP de Macapá prenderam um homem de 42 anos, que estava com mandado de prisão definitivo por crime de furto no depósito do Tribunal de Justiça do Amapá, situado no antigo prédio do Juizado Especial Zona Norte.

Segundo o delegado Alan Moutinho, foram duas noites de crimes, nos dias 2 e 26 de março de 2017. Segundo o inquérito policial, o acusado, em parceria com outro indivíduo, arrombou o cadeado do local nas duas vezes.

Na primeira investida, levaram três centrais de ar condicionado, uma marreta, uma faca e uma talhadeira de ferro. Na segunda ocasião, furtaram um frigobar.

As duas ações criminosas foram registradas pelo sistema de câmeras de monitoramento do órgão, o que possibilitou a identificação dos denunciados e levou à prisão do acusado. o nome dele não foi divulgado