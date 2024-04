Após 2 anos, irmãos são julgados pela morte de jovem de 18 anos

Julgamento ocorreu no Fórum de Santana, município a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um crime com características de execução, ocorrido em setembro de 2021, no município de Santana, a 17 km de Macapá, teve seu desfecho nesta quarta-feira (3).

Os irmãos Dionatan e Dionei de Souza Luz, apontados pelo inquérito policial como autores do homicídio de Gabriel Santos Pereira, de 18 anos, foram condenados.

O crime ocorreu no Bairro Nova União, quando Gabriel estava na casa da namorada. Segundo as investigações, os irmãos foram até o local e executaram a vítima a tiros após ela ter lamentado a morte de um amigo em uma rede social. O amigo, seria de uma facção criminosa. De acordo com a polícia, os réus e o amigo de Gabriel seriam de facções rivais.

O inquérito apurou, ainda, que a vítima chegou a receber ameaças. À época do crime, testemunhas teriam relatado a participação de uma terceira pessoa que não foi identificada.

Dionatan de Souza Luz foi sentenciado a 12 anos de reclusão, e Dionei de Souza Luz, a 14 anos e 3 meses.