Esportistas e ONGs se unem para preservar e manter uso do Rio Amazonas

Foi criado o 1º Comitê de Defesa do Rio Amazonas, formado por órgãos ambientais e esportistas.

Por IAGO FONSECA

Com o objetivo de preservar o rio Amazonas e garantir seu uso para o esporte e lazer pelas gerações futuras em Macapá, foi anunciado no domingo (21) o 1º Comitê de Defesa do Rio Amazonas, formado por órgãos ambientais e esportistas.

A criação desse mecanismo é uma das soluções propostas por dez entidades, após debates sobre a primeira edição da Carta em Defesa do Rio Amazonas, lançada em 2013. Com a 2ª edição da carta, o comitê será composto por um colegiado independente que desenvolverá políticas de conservação e manejo sustentável do rio.

O presidente da Associação de Velejadores do Amapá (Avap) e recordista de Kitesurf, Eliton Franco, explicou a importância de conscientizar sobre os problemas causados pelo comportamento humano em relação ao rio Amazonas. Ele ressaltou a necessidade de responsabilidade na utilização das águas.

A discussão ocorreu durante um evento promovido pela associação no Trapiche Santa Inês, na orla de Macapá, que visava conscientizar os visitantes sobre a importância da preservação do rio e fornecer mais acessos ao lazer, incluindo a instalação de mais rampas pela orla.

Eliton destacou a importância de ouvir as partes interessadas, incluindo praticantes de esportes aquáticos, engenheiros, sanitaristas e remadores, para elaborar projetos públicos de intervenção e melhoria.

A reunião ocorreu no restaurante fluvial Divino Amazonas, com coordenação da Avap e participação do grupo Manas do Sup, além de representantes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa), da Universidade Estadual do Amapá, da Fundação Mamíferos Aquáticos, da Macapatur, do Batalhão Ambiental da Polícia Militar e do Conselho Estadual de Saúde.