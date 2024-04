Quem era o falso bioquímico que furtava até de bebês em hospitais

Crimes ocorriam nos Hospitais Mãe Luzia e de Clínicas Dr. Alberto Lima, ambos localizados no Centro de Macapá.

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

Com um jaleco branco, um homem que se passava por bioquímico foi preso após furtar pertences de acompanhantes, pacientes e até de bebês no Hospital da Mulher Mãe Luzia e no Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal), ambos localizados no Centro de Macapá. O flagrante ocorreu na tarde de quinta-feira (25), quando o criminoso se preparava para fazer mais vítimas.

Kisley da Silva Abreu, de 44 anos, chegava à unidade hospitalar desejada e dizia ser um profissional encarregado de recolher as coletas de exames no laboratório. Quando as circunstâncias eram favoráveis, ele cometia os furtos.

Uma autônoma, que preferiu não se identificar, relatou que na sexta-feira da semana passada o impostor furtou vários objetos dela, de sua cunhada – que tinha acabado de dar à luz – e do bebê. Este incidente ocorreu na maternidade Mãe Luzia.

“Era por volta das 17h. Ele levou a bolsa com materiais de higiene, roupas do bebê, celular e outras coisas. O prejuízo foi de cerca de R$ 2 mil. É perturbador que isso aconteça dentro do hospital, mas fui atrás para identificar”, contou.

Outra mulher foi vítima no Hcal na última segunda-feira (22).

“Eu estava com minha cunhada, que havia passado por cirurgia. Ele levou nossa bolsa com tudo em menos de meia hora que eu estava cuidando dela, inclusive os documentos. É uma situação constrangedora. Graças a Deus ele foi preso”, relatou.

Suspeita-se que, seguindo o mesmo modus operandi, o homem tenha feito outras vítimas com o mesmo perfil, já que sua vestimenta não levantava suspeitas e ele transitava tranquilamente pelos hospitais.

Foram os seguranças das unidades de saúde, onde ocorreram os dois últimos casos, que identificaram o suspeito na entrada do Hcal. Eles o conduziram até o Ciosp do Pacoval.

O homem já é reincidente em práticas criminosas. Em 2019, chegou a ficar conhecido pela polícia civil do Amapá como o maior estelionatário de bancos no estado, aplicando vários golpes em idosos.

Kisley da Silva Abreu possui antecedentes criminais por estelionato, furto e roubo. Ele passará por audiência de custódia nesta sexta-feira (26).

A direção do Hospital da Mulher Mãe Luzia informou que já está tomando providências para evitar que casos como esse ocorram novamente dentro da unidade hospitalar.