Top 3 jogos de roleta ao vivo para jogar no celular

Clássico que nunca sai de moda, o popular jogo da roleta segue encantando gerações com o seu charme.

Em grandes plataformas de cassino, como a exemplo da Betano Brasil, os jogadores encontram dezenas de alternativas para jogar roleta online em tempo real e sempre com a facilidade de explorar as atrações a qualquer dia da semana, 24 horas por dia.

Hoje, com a cobertura de internet ampliada no interior do Brasil, alavancou-se a procura por roleta ao vivo para dispositivos móveis como celulares e tablets. E, em meio a tantas opções para escolher jogar, não é fácil eleger o jogo da roleta que mais se encaixe com seu estilo de usuário.

Dessa maneira, para ajudar você a encontrar o que mais se adequa ao seu perfil como jogador, vamos destacar três opções que estão entre as mais populares nos sites de cassino online no Brasil.

Luck Ball Roulette Live

As características da Lucky Ball Roulette não são muito diferentes dos principais jogos de roleta ao vivo. Sendo assim, caso tenha jogado a modalidade anteriormente, muito provavelmente você terá facilidade para entender como a Luck Ball Roulette Live funciona.

Logo, cada rodada começa com o período de apostas de 18 segundos. E você pode utilizar esse tempo para realizar palpites clicando na posição correspondente na mesa de apostas.

Todas as apostas padrão da roleta estão disponíveis na Lucky Ball Roulette. A grande diferença dessa atração é a aposta Fruity, na qual se a bola parar em um dos cinco números Fruity, o palpite é considerado ganhador.

Essa aposta tem o potencial de gerar ganhos com multiplicadores de 3x, 5x, 20x, 50x e 100x. E o valor é definido sempre de forma aleatória.

PowerUp Roulette

Para aqueles que adoram game shows de cassino inspirados em programas de auditório da TV, Power Up Roulette é certamente uma das melhores atrações de roleta ao vivo para jogar no celular.

Cada rodada inicia com 15 segundos para fazer as apostas. Encerrado esse período, o sistema seleciona aleatoriamente entre três e cinco números. Eles são conhecidos como números PowerUP e estão localizados na tela de apostas atrás do apresentador/crupiê.

Isso posto, o jogo segue da seguinte forma: a roleta é girada e o resultado é determinado normalmente. Porém, caso a bolinha estacione em um dos números PowerUp selecionados, o jogo passa para a Rodada PowerUp, podendo gerar apostas vitoriosas com multiplicadores que variam de 50x a 500x.

Roleta Brasileira

Durante alguns anos, a grande maioria dos jogos de cassino ao vivo eram apresentados na língua inglesa. E isso, de certa forma, formava uma barreira de interação para muitos jogadores não fluentes no idioma.

Felizmente, com o crescimento do público nas plataformas de cassino em todo o mundo, as produtoras de jogos passaram a destinar jogos com apresentadores fluentes em línguas alternativas. No Brasil, considerado o maior mercado de entretenimento da América Latina, o principal símbolo dessa nova tendência no segmento é a Roleta Brasileira.

Apresentada por profissionais 100% fluentes na língua portuguesa, a Roleta Brasileira atrai jogadores de todo o nosso país, pois a facilidade do idioma fez com que muitas pessoas criassem uma conexão de interação que antes não era possível.

Dessa forma, além das tradicionais alternativas de apostas encontradas nas principais roletas do mercado, é importante destacar que a Roleta Brasileira oferece recursos especiais como o Bet Creator, que possibilita acessar rapidamente apostas pré-definidas, e o botão Lucky Dip, que tem o potencial de fazer apostas aleatórias para os jogadores.

Por fim, se você estiver à procura de uma roleta com apresentadores brasileiros que seja ainda mais dinâmica e rápida, com tempo reduzido para colocar as apostas na mesa, uma excelente pedida é a Roleta Brasileira Betano.