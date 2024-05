Governo convoca mais 500 concursados da PM; veja o edital

Anúncio foi feito nesta segunda-feira (27), quando o governador assinou portaria de convocação

Por SELES NAFES

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), assinou nesta segunda-feira (27) edital convocando mais 500 candidatos aprovados no último concurso da Polícia Militar. Com os 600 convocados do ano passado, o número de novos policiais chegará a 1,1 mil. LEIA AQUI O EDITAL

O anúncio foi feito no Palácio do Setentrião ao lado do secretário de Administração do Amapá, Paulo Lemos, e do presidente da comissão de concursados da PM, Alex Sousa.

“Convocamos primeiramente 600 (ano passado), que foi a maior convocação, e essa continua sendo a segunda maior convocação da história da Polícia Militar. Vamos cumprindo um a um todos os compromissos que fizemos”, comentou o governador Clécio.

O concurso foi realizado em outubro de 2022. Os primeiros 600 já no curso de formação que deve ser finalização no início de julho.

“Mas eles já estão em atividade”, explicou o secretário de Administração.

“A nova portaria será publicada agora a noite no site da Sead”, acrescentou.

A portaria traz as datas para o exame documental. As próximas etapas são o teste de aptidão física (TAF), exame médico, exame psicológico, investigação social e o curso de formação.