Justiça tenta leiloar picape comprada com dinheiro desviado do combate à covid

A ex-secretária de Saúde da prefeitura de Macapá em 2021, Karlene Lamberg teve o veículo apreendido em operação da PF

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A justiça federal do Amapá ainda não conseguiu leiloar a picape apreendida com a ex-secretária de Saúde de Macapá, Karlene Lamberg, um dos alvos da Operação Carburante II, deflagrada pela Polícia Federal em agosto de 2022. Recentemente, o juiz Alex Gouvêia, da 4ª Vara Federal, mandou baixar o valor do veículo na tentativa de atrair interessados.

O veículo é uma Triton L-200 Sport ano 2020/2021. Na primeira decisão que mandou o veículo à leilão, em junho de 2023, o juiz Mário Franco Júnior, então titular da 4ª Vara, fixou o valor da picape em R$ 271 mil, mas não houve interessados porque a oferta estaria acima do valor de mercado para um leilão.

No último dia 26 de abril, o juiz Alex Gouvêia atendeu requerimento do Ministério Público Federal, que move a ação penal contra a ex-secretária acusada de comprar o veículo por R$ 300 mil com dinheiro desviado do combate à pandemia de covid-19, em 2021, já na gestão Dr Furlan (MDB).

O juiz pediu uma nova perícia, e o veículo foi reavaliado em R$ 170 mil. A data do leilão não foi anunciada. O MPF obteve autorização da justiça para tentar recuperar dinheiro antecipadamente, já que a ação penal ainda não foi julgada contra a ex-gestora.

Karlene Lamberg teve a picape apreendida durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão da segunda fase da operação que investigou um grupo que teria desviado mais de R$ 1 milhão na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Segundo a Polícia Federal, viagens e despesas com combustíveis teriam sido usados para fraudar o uso do recurso.

Além da ex-secretária, o vereador de Macapá, Daniel Theodoro (Psol), também foi alvo de mandado. A ação penal derivada da Operação Carburante tramita com o número 1011584-25.2022.4.01.3100.