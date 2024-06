Ao sair da aula, estudante é baleado

Crime ocorreu no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Um estudante de 19 anos foi baleado na noite de terça-feira (19) ao sair da aula, no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá. O aluno da Escola Estadual Almirante Barroso correu para dentro da instituição para fugir dos criminosos.

Segundo o 4° Batalhão da Polícia Militar, dois criminosos emboscaram Michael Baia Moraes no cruzamento da Avenida 7 de Setembro com a Rua Machado de Assis, no Bairro da Área Comercial, enquanto ele voltava para casa.

A vítima foi atingida por um tiro no pé direito e, para escapar, correu para dentro da escola, provocando apreensão entre os outros estudantes. Michael foi levado ao hospital e não corre risco de vida. A Polícia trabalha para identificar os criminosos.