Polícia Civil apreende mais de 200 kg de drogas

Apreensão ocorreu em uma abordagem no município de Laranjal do Jari, a 289 km de Macapá.

Atualizado às 14h14

Por RODRIGO DIAS

Uma grande apreensão de maconha fabricada em laboratório (skank) foi feita pela Polícia Civil do Amapá, no final da manhã desta sexta-feira (21), no município de Laranjal do Jari, a 289 km de Macapá. O carregamento pesou 212 kg de cocaína.

A droga estava sendo transportada em um carro, que foi abordado próximo à orla da cidade, onde é feita travessia sobre o Rio Jari entre Laranjal (AP) e Monte Dourado (PA) – distrito do município paraense de Almeirim.

Por enquanto, a polícia apenas informou que a droga será trazida para Macapá, no helicóptero do Grupo Tático Aéreo.

Ainda na abordagem, três pessoas foram presas e uma pistola foi apreendida. Uma coletiva de imprensa para dar mais detalhes sobre a ocorrência foi marcada às 17h, na Delegacia Geral de Polícia Civil.