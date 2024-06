Preguiça de grande porte viaja ‘clandestina’ por 268 km

O animal estava agarrado na parte debaixo do ônibus que veio do Jari, e só foi descoberto quando chegou em Macapá. Foto: Reprodução redes sociais

Por SELES NAFES

Uma ocorrência de animal silvestre surpreendeu policiais e o motorista de um ônibus intermunicipal que faz a linha entre Macapá e Laranjal do Jari, no Sul do Amapá. O animal se agarrou embaixo do veículo, e, ao que indica, fez todo o percurso de 268 km até a capital.

O episódio inusitado ocorreu na última quarta-feira (12) por volta do meio-dia, mas apenas hoje o vídeo foi divulgado. O motorista só percebeu a movimentação do animal quando o carro foi levado para uma oficina onde passaria por manutenção, já em Macapá.

O ônibus foi colocado na parte da oficina onde o óleo do motor é despejado e trocado. Os funcionários tomaram um grande susto com a movimentação do bicho.

Policiais do Batalhão Ambiental foram chamados para capturar o animal, de porte grande, e que estava bastante estressado.

Durante o procedimento de captura, o animal deu bastante trabalho aos policiais. Uma pessoa que gravava um vídeo chega a sugerir que um jato d’água fosse usado para afugentar a preguiça, que é normalmente um bicho bastante dócil.

“Ele tá braba. Também, viajou sem pagar a passagem. Dá um jato que ela sai na hora”, brinca o motorista.

De acordo com o major Hércules, do Batalhão Ambiental, os policiais conseguiram imobilizar a preguiça, que estava com alguns ferimentos. Em seguida, o animal foi encaminhado para o Centro de Tratamento de Animais Silvestres do Ibama, o Cetas.