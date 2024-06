Tartarugal: Forrozão confirma atrações nacionais e cuidado com autistas

FESTA JUNINA NO INTERIOR

Evento contará com atrações nacionais, como o ex-integrante do Calcinha Preta, Berg e o Padre Antônio Maria

Começa no próximo dia 8 a programação junina no município de Tartarugalzinho, a 222 km de Macapá. A prefeitura confirmou nesta quarta-feira (5) atrações nacionais, como o ex-vocalista do Calcinha Preta e o Padre Antônio Maria.

A prefeitura acredita que as atrações vão movimentar o setor de turismo, especialmente hotéis, restaurantes e o artesanato.

O show pirotécnico deste ano terá duas diferenças. Os fogos não terão estouros e abafadores de ouvido destinados a autistas. Os equipamentos serão distribuídos pela prefeitura, comprados com emenda da deputada Liliane Abreu (União).

“Essa iniciativa não se limitará apenas a Tartarugalzinho. Pensamos no bem comum de toda a população atípica do estado e faremos a distribuição dos abafadores para moradores de demais municípios do Amapá”, informou a parlamentar.

Tartarugal quer manter a tradição de ter a maior fogueira do Amapá, com mais de 15 metros de altura.

Berg, ex-vocalista da banda cearense Calcinha Preta, será apresentará na abertura. O Padre Antônio Maria encerrará a programação no dia 27, dia da padroeira de Tartarugalzinho, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Também haverá atrações locais e o concurso de grupos juninos escolares.