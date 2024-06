Tráfico: em 6 meses, mais de 270 ocorrências são registradas no AP, diz PM

Dados foram revelados durante o anúncio da Operação Narke 2, que ocorre durante esta semana no Amapá.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

O Amapá já registrou 276 ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas de janeiro a junho deste ano, segundo a Polícia Militar. Como medida de fortalecimento no combate ao tráfico de drogas, o Estado integra a segunda fase da Operação Narke 2, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O anúncio da operação ocorre após a maior apreensão de drogas já realizada no Amapá, na última sexta-feira (21). Apesar da ação nacional, que mobiliza todas as forças de segurança pública, ter iniciado na segunda-feira (24), no Amapá a Polícia Civil atuou antecipadamente para realizar a grande apreensão.

Agora, as atividades concentram no combate aos grupos criminosos com o cumprimento de mandados de prisão, de acordo com o delegado Stéfano Santos, da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DETE). A primeira fase ocorreu entre 22 e 26 de abril, com a prisão de 19 pessoas que respondiam por tráfico de drogas.

“Já ultrapassamos a soma de mais de 225 quilos de drogas apreendidos dentro do contexto da operação. A primeira etapa foi realizada apenas pela Polícia Civil e agora contamos com o apoio da Polícia Militar, tanto para a realização do trabalho, como também para nos auxiliar no comando de mandados no curso da operação. Então esperamos otimizar ainda mais os dados que já foram expressivos lá em abril”, ressaltou o delegado.

A ação integrada entre as polícias é concentrada nos municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Laranjal do Jari e Santana. As ocorrências de tráfico de drogas registradas pela corporação são identificadas na maioria das vezes pela própria população, de acordo com o capitão Leandro Pantoja, coordenador da operação pela Polícia Militar.

“Esse ano nós já temos um levantamento de 276 ocorrências registradas pelas equipes da Polícia Militar, fazendo relação ao tráfico de drogas. Nessa semana nós estamos com essas equipes inteiramente direcionadas à execução dessa operação. A população são os olhos da Polícia Militar em qualquer delito, qualquer tipo penal, então a gente sempre conta com essa colaboração”, finalizou o coordenador.

Operação Narke 2

A Narke 2 ocorre em todo o país, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a repressão e prevenção qualificada ao tráfico de drogas em todos os estados brasileiros. Na sexta-feira (28), a Polícia Civil do Amapá divulgará o balanço da operação no Estado.