249 novos soldados reforçam Corpo de Bombeiros do Amapá

Formatura ocorreu no Sambódromo de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Corpo de Bombeiros do Amapá foi reforçado em 25% da tropa, com 249 novos soldados, aprovados no último concurso da corporação. A formatura deles ocorreu nesta terça-feira (2), no Sambódromo, zona sul de Macapá.

Segundo o Governo do Estado, esta foi a maior turma de soldados já formada pela corporação. Os novos militares foram convocados em dezembro de 2023, pelo governador Clécio Luís.

Eles passaram por seis meses de instruções antes da formatura. O curso de formação dos novos soldados do Corpo de Bombeiros Militar envolveu treinamentos teóricos, técnicos e operacionais.

Polícia Militar

Na próxima quinta-feira (4), será a vez da Polícia Militar ganhar novo reforço com a formatura de 532 novos soldados. A programação será às 18h, no Sambódromo. Segundo o governo, em um 1 ano e 5 meses, o governador já convocou mais de 4,4 mil novos servidores públicos para diversas áreas.