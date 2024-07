AP chega a 571 mil eleitores, e apenas 9% possuem nível superior

Números do eleitorado foram divulgados esta semana

SELES NAFES

A quantidade de eleitores no Amapá cresceu 3,74% em comparação com a eleição de 2022. Os dados foram divulgados esta semana pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AP), que informou estarem inscritos para votar 571.248 eleitores em todos os 16 municípios, a maioria na capital.

São mais de 20 mil eleitores novos em relação ao último pleito. Veja abaixo a quantidade de eleitores por cidade.

Macapá:818 Santana:930 Laranjal do Jari:239 Oiapoque:120 Mazagão:929 Porto Grande:844 Tartarugalzinho:600 Pedra Branca do Amapari:083 Vitória do Jari:747

Itaubal: 910

Calçoene: 186

Ferreira Gomes: 288

Amapá: 751

Cutias: 936

Serra do Navio: 559

Pracuúba:308

As mulheres são a maior parte do eleitorado do Amapá: 291.101 (51%) contra 280.146 (49%) homens, o mesmo cenário do pleito passado.

A faixa etária predominante dos eleitores do Amapá está entre os 25 e 34 anos, correspondendo a 139,6 mil pessoas.

Os jovens entre 16 e 17 anos somam 15 mil, entre 18 e 20 anos cerca de 40 mil. Cerca 160,1 mil eleitores (28% do total) possuem ensino médio completo, e apenas 55,9 mil (9,8%) têm graduação. Os analfabetos somam 18 mil pessoas (3,1%).

Cor e Raça

A maior parte dos eleitores do Amapá não declarou a cor ou a raça ao TRE, representando 468 mil pessoas (81.9%).

Eleitores indígenas chegam a 2.236, a maioria do povo Karipuna (35,6%), seguido dos Galibí Marwórno com 513 (22,9%), Palikur 346 (15,4%) e Waiãpi 251 (11,23%).