Com três mandados de prisão, foragido ligado a morte de professor de dança é capturado

Ele foi capturado no Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um foragido com três mandados de prisão em aberto, incluindo um pelo latrocínio do professor de dança Elizeu Neres Martins, de 20 anos, foi capturado nesta quarta-feira (17), na zona sul de Macapá.

Dorinelson Barbosa Alves, de 20 anos, suspeito de ser matador em uma facção que atua no Amapá, foi cercado pelo Grupo Tático Aéreo (GTA) na 8ª Avenida do Bairro Congós, próximo à casa de sua mãe.

A prisão ocorreu após informações repassadas pelo serviço reservado do 6º Batalhão e pela Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop).

Com “Golfinho”, como Dorinelson é conhecido, os policiais encontraram itens usados pelas forças de segurança, como cinturão com coldre e uma gandola.

Segundo o capitão Bryan Fonseca, uma das mortes atribuídas a Dorinelson é a do dançarino Elizeu, assassinado com tiros no rosto e no peito por três criminosos durante um assalto ocorrido na Praça da Bandeira, região central de Macapá, em 2022. A vítima teria reagido ao roubo, e os ladrões fugiram em um carro, levando celulares das pessoas que estavam na parada de ônibus após um evento musical.