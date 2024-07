Encontro em Macapá define soluções logísticas para Escolas Indígenas do Tumucumaque

Evento na Secretaria de Educação do Amapá reúne representantes das 24 escolas indígenas da região.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Diretores e pedagogos das 24 escolas localizadas no Parque do Tumucumaque estão em Macapá para um encontro sobre a educação indígena na região. Esta é a primeira vez, desde 2006, que as equipes estão reunidas.

Segundo a Secretaria Estadual de Educação, o objetivo é aproximar as escolas das políticas educacionais realizadas na rede estadual de ensino, além de identificar e buscar soluções para as principais dificuldades relatadas pelos gestores. A partir do encontro, técnicos irão promover escutas pedagógicas com cada uma das 24 equipes.

Silvia Vidal, indígena Karipuna e primeira gestora a trabalhar com etnia diferente da sua – Tiriyo, no caso – também atende os Kaxuyana e Tikuiana na Escola Indígena Estadual Werekemun. São 64 alunos com duas salas anexas muneni, que ficam opostas à escola-mãe.

“São alunos do ensino fundamental anos 1 e 2, além da EJA. Nossa maior dificuldade ali é a questão dos voos, que é uma luta de anos. Com eles, a gente pode transportar profissionais, materiais didáticos e alimentos. Eu, sendo mulher indígena, considero de grande importância esse encontro”, comentou Silvia, formada em Letras pela Unifap, com especialização em literatura, cultura e memória.

Já Arawaje Waiana Apalai, gestora da Escola Indígena Estadual Aranapoty, e com mestrado em Letras, na linha de pesquisa diversidade linguística, tem a mesma perspectiva.

“Sermos recebidos para tratar de vários assuntos, entre eles essa dificuldade, é gratificante. Na nossa região, tudo é muito distante e esses voos ajudariam bastante. Sabemos que não é fácil, mas com vontade tudo se torna possível e lutaremos para que isso vire uma realidade”, pontuou.

O Amapá conta com 54 escolas indígenas, sendo 24 na Unidade de Conservação Parque do Tumucumaque. São 7 mil alunos indígenas em escolas municipais e estaduais, dos quais 5 mil estão na rede estadual.

A secretária de Estado da Educação, Sandra Casimiro, destacou que é uma prioridade do governo fortalecer a educação indígena. Por isso, as ações começaram no ano passado com a conclusão do curso de formação de professores para atuarem no Tumucumaque e na região de Pedra Branca do Amapari, que estava paralisado há mais de 14 anos.

“Agora é o segundo momento de entrarmos com esses professores e fazermos os deslocamentos, que não são fáceis. Precisamos entender essa complexidade e montar um plano de recomposição de aprendizagem e orientar os gestores. Sobre os voos, já fizemos o processo licitatório das aeronaves, estamos com duas disponíveis para fazer o transporte dos professores. É uma região de difícil acesso para o pouso, então é um planejamento que requer muita dedicação e muito cuidado. A experiência dos gestores e professores é essencial para traçar esse plano de trabalho conjunto”, finalizou.

O encontro servirá ainda para a escolha de materiais escolares que serão encaminhados para as instituições de ensino indígena.