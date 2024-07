Escolas de samba farão circuito na orla de Macapá

Evento do Governo do Amapá em parceria com Liesap e Icef será aos domingos de julho e agosto.

Da REDAÇÃO

A partir do dia 21, escolas de samba do Amapá agitarão os domingos na orla de Macapá, às margens do Rio Amazonas, em um circuito puxado por um trio elétrico. A programação, batizada como “Na Levada do Samba”, é realizada pelo Governo do Estado em parceria com o Instituto Cultural Educacional Formar (Icef) e a Liga das Escolas de Samba do Estado do Amapá (Liesap).

Serão quatro domingos, nos meses julho e agosto, com um dia dedicado ao município de Santana.

Na abertura, as escolas de samba que vão se apresentar no circuito do Complexo Turístico do Araxá até o Trapiche Santa Inês, com concentração a partir das 16 horas, são: Maracatu da Favela, Embaixada do Samba Cidade de Macapá e Império da Zona Norte.

Além de incentivo do Governo do Estado, o evento conta com recursos de emendas parlamentares dos deputados estaduais Rodolfo Vale, Jory Oeiras e Raimunda Beirão. Veja a programação completa:

Domingo, 21

Concentração: Complexo Turístico do Araxá

Hora: 16h

Agremiações: Maracatu da Favela, Embaixada de Samba Cidade de Macapá e Império da Zona Norte

Domingo, 28

Concentração: Complexo Turístico do Araxá

Hora: 16h

Agremiações: Piratas da Batucada, Unidos do Buritizal e Piratas Estilizados

3 de agosto

Concentração: Avenida Santana

Hora: 16h

Agremiação: Império do Povo

11 de agosto

Concentração: Complexo Turístico do Araxá

Hora: 16h

Agremiações: Emissários da Cegonha, Boêmios do Laguinho e Solidariedade