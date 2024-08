Após problemas de 2022, Jairo tem candidatura autorizada

Candidato do PCO a prefeito de Macapá tem 46 anos, é agricultor e terá outra agricultura como vice, Keury Tâmara (foto)

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Depois dos problemas na eleição de 2022, o agricultor e estudante Jairo Palheta (PCO) teve sua candidatura autorizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP). Sentença já consta no sistema da justiça eleitoral.

Desta vez, o juiz Eduardo Navarro, da 10ª Zona Eleitoral, entendeu que não foi apresentada impugnação e não há notícia de inelegibilidade.

Além disso, o Cartório Eleitoral informou a regularidade do preenchimento do requerimento da candidatura, após convenção que escolheu o candidato.

Em 2022, Jairo concorreu ao governo do Estado graças a um recurso ajuizado pela campanha dele, depois que o registro partidário não foi aprovado pelo TRE. No julgamento final do processo, todos os votos dele acabaram sendo anulados.

Jairo Palheta tem 46 anos, é solteiro, agricultor e estudante de tecnologia da mineração do Ifap. A vice dele será Keury Tâmara, também agricultura.