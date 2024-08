Calçoene tem o candidato mais ‘rico’ do Amapá

Empresário Alan Cavalcante declarou ao TRE patrimônio de R$ 7,4 milhões

Por SELES NAFES

Não é da capital do Amapá o candidato a prefeito com o maior patrimônio nestas eleições. Em Calçoene, a 360 km de Macapá, está o concorrente mais rico do pleito, o empresário Alan do Socorro Cavalcante (PV). Ele declarou ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AP) possuir bens que somam R$ 7,4 milhões.

O Portal SN pesquisou em 15 municípios quais os candidatos mais abastados desta eleição, usando como critério apenas os que superam R$ 1 milhão em patrimônio declarado. O mesmo levantamento já tinha sido feito na capital.

Nos 15 municípios pesquisados, apenas quatro candidatos atenderam a esse requisito. No caso de Calçoene, Alan Cavalcante é o dono da empresa Tratalyx, empresa especializada em descarte de material hospitalar, e que foi declarada por ele no valor de R$ 2,3 milhões. Ele também declarou uma empresa mineradora no valor de R$ 2 milhões e mais duas que totalizam outros R$ 2 milhões.

O segundo maior patrimônio é do servidor estadual Enoque Pacheco (PP), candidato a prefeito em Serra do Navio, a 220 km de Macapá. Ele declarou bens no valor de R$ 3,4 milhões, entre eles uma chácara de R$ 1 milhão, uma casa em Macapá de R$ 900 mil, e um apartamento na zona norte da capital avaliado em R$ 350 mil.

O terceiro maior patrimônio é do candidato de Pedra Branca do Amapari, cidade a 180 km de Macapá, Irmão Wilson (PRD). Ele declarou à justiça eleitoral R$ 1,2 milhão, citando bens como maquinário de garimpo avaliado em R$ 500 mil e dois imóveis residenciais que somam R$ 700 mil.

O quatro maior patrimônio declaro é do ex-prefeito de Tartarugalzinho, Rildo Oliveira (PRD). Ele informou ao TRE do Amapá ter bens que somam R$ 1.050.000,00. Desse total, dois imóveis residenciais somam R$ 800 mil.