Em Laranjal, TRE autoriza dois únicos candidatos a prefeito

Teddy Marcel (União) e Tenente Aurivan (PSD) disputam sucesso de Márcio Serrão

Por SELES NAFES

A justiça eleitoral do Amapá deferiu os registros dos dois únicos candidatos a prefeito na sucessão do prefeito de Laranjal do Jari, Márcio Serrão (União): do ex-secretário de Saúde Teddy Marcel (União), e do policial militar Tenente Aurivam (PSD).

Laranjal do Jari é o terceiro município mais populoso do Amapá. De acordo com dados do TRE, são mais de 29,2 mil eleitores.

Teddy é o candidato apoiado pelo grupo dos senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues (PT), e que também inclui o próprio prefeito Márcio Serrão e o governador Clécio Luís (SD).

O ex-secretário de Saúde faz parte de uma ampla aliança composta pelo MDB, Solidariedade, federação PT/PCdoB/PV) federação Psol/Rede, PP e PDT.

Aurivam faz parte do grupo do senador Lucas Barreto (PSD), que inclui o prefeito da capital, Dr Furlan (MDB), que tem gravado vídeos de apoio ao candidato.

A coligação que o lançou como candidato abrange o PSD e o PSB, dos ex-governadores Camilo e João Capiberibe.