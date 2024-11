Sem Teles e com PDT embolado, caminho fica livre para aliados

No PDT de Waldez Góes, candidatura de Jesus Pontes está indefinida

Por SELES NAFES

O impedimento do vice-governador Teles Jr (PDT) para concorrer à prefeitura de Macapá deixou o caminho livre para quatro candidaturas e pré-candidaturas ligadas aos partidos que são aliados do governo: Aline Gurgel (REP), Patrícia Ferraz (PSDB), Paulo Lemos (Psol) e Jesus Pontes (PDT).

Por ter assumido o exercício do governo numas das viagens do governador Clécio Luís (SD), durante o período vedado pela legislação eleitoral, Teles Jr ficou impedido de ser candidato a um cargo executivo. Por isso, internamente, a posição é de que ele não terá mesmo como concorrer.

Dos quatro nomes do grupo de aliados, apenas Paulo Lemos foi oficializado até agora, numa frente que reúne o PT, Rede, PCdoB e PV. A vice é a professora Ivaneia Alves (PT).

Aline

Amanhã (3), no Brava Club (no Araxá), o Republicanos realiza convenção para confirmar Aline Gurgel como candidata à prefeitura de Macapá pela segunda vez. Ela foi a 3ª mais votada em 2016.

A candidatura de vice na chapa ainda não foi definida, mas há diálogo com o PDT e o PP.

Jesus

Com o impedimento de Teles Jr, o PDT precisará decidir se apostará as fichas no deputado estadual Jesus Pontes, que tinha sido lançado como pré-candidato do partido ainda no fim do ano passado.

Dentro do partido do ministro Waldez Góes, o cenário é de indefinição. Com Waldez mais voltado às tarefas na Integração Nacional, houve demora para definir por Jesus ou Teles, que precisavam de tempo hábil para uma pré-campanha com musculatura. A convenção foi marcada o próximo domingo (4), no Bairro do Muca.

O partido precisará decidir nas próximas horas se terá candidatura própria, se apoiará alguém, ou se terá apenas candidaturas proporcionais.

“Será definido aos 45 minutos do segundo tempo”, brinca uma fonte da direção estadual do PDT.

Patrícia

Já no PSDB, está tudo pronto para a convenção que oficializará Patrícia Ferraz como candidata à prefeitura. Em 2020, no Podemos, ela não conseguiu passar para o segundo turno, e acabou fechando apoio ao então deputado estadual Dr Furlan, hoje no MDB.

A convenção do PSDB, partido comandado pelo ex-deputado federal Luís Carlos, será também no Brava Club, na segunda (5).

Assim como no caso de Aline Gurgel, a candidatura de vice poderá sair do PDT ou do PP.