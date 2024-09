Assassino de Vitor é preso

Prisão ocorreu no mesmo horário em que o estudante era sepultado

Por OLHO DE BOTO

Enquanto o estudante João Vitor Garcia Monteiro, de 15 anos, era sepultado no cemitério Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Macapá, policiais civis e militares faziam um cerco e prendiam o criminoso acusado pela morte, na tarde desta terça-feira (10). O Portal SN ainda apura todos os detalhes, mas a prisão foi confirmada pelo delegado Leandro Leite, da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP).

Desde o crime, a polícia iniciou uma grande campanha para identificar o criminoso com a ajuda da população, divulgando hoje as imagens do bandido fugindo com a bicicleta de João Vitor.

O estudante foi ferido gravemente ao defender duas amigas durante o roubo na praça Nossa Senhora da Conceição, no bairro do Trem. Vitor levou dois golpes de faca no peito e morreu ao dar entrada no Hospital de Emergência de Macapá.

O bandido fugiu levando celulares e a bicicleta dele. A faca do crime foi deixada no local.

Hoje, por volta das 17h, os policiais encontraram o endereço do bandido, no bairro do Perpétuo Socorro, e realizaram o cerco.

“Identificamos ele através de uma informação de um servidor público. Conseguimos chegar na casa dele. Achamos as roupas, o sapato, a blusa e a capinha de celular de uma das vítimas. E ele conseguiu fugir para uma área de mata gigante no Perpétuo Socorro, mas fizemos o cerco, as polícias Civil e Militar, e conseguimos prendê-lo”, informou.

A polícia ainda não divulgou o nome, mas outras fontes da investigação o identificaram como Ailton Carvalho Sena, de 25 anos. Ele foi preso próximo da Avenida Pedro Américo, já no Laguinho.

“Não era conhecido da polícia. Ele confessou o crime, se disse arrependido, mas tem o perfil de um criminoso sangue frio. Ele informou que estava tentando fugir. Informou que após desferir a facada ele jogou fora a faca e deixou a bicicleta no Igarapé das Mulheres, mas não conseguimos localizar”, disse o sargento Adauto, da Rotam.

Após a prisão, ele foi levado para o Ciosp do Pacoval e depois seguirá para exame de corpo de delito na Politec. Aos policiais que participaram da prisão, ele confessou o crime e alegou ter vendido a bicicleta no caminho de casa.

Na Escola Alexandre Vaz Tavares, onde Vitor era aluno, as aulas foram suspensas em luto desde ontem.

O cortejo com o corpo do estudante ao aplaudido em várias escolas no caminho para o cemitério.