Dono de motocicleta diz ter dado R$ 2 mil para funcionário do Detran liberar veículo

A motocicleta que sumiu do ‘curral’ do Detran foi localizada pela PM em uma oficina na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Militar do Amapá recuperou, nesta quinta-feira (12), a quarta motocicleta furtada do pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em um único dia. O veículo, uma CB 300cc, foi localizado em uma oficina no bairro Buritizal, zona sul de Macapá, após investigações conduzidas pelo serviço de inteligência da PM e do Detran.

A ação também resultou na prisão do proprietário da moto, que revelou ter pago R$ 2 mil a um funcionário do Detran para a liberação ilícita do veículo. Segundo ele, a negociação envolveu a retirada do veículo por um terceiro suspeito, a quem ele pediu que fosse ao órgão para concluir o processo de forma irregular.

De acordo com o sargento Ribeiro, do 8º Batalhão, o caso faz parte de uma série de furtos de motocicletas que estavam sob custódia do Detran por pendências documentais.

“Esta já é a quarta moto recuperada hoje. Há diversas outras motocicletas que foram retiradas de forma irregular do pátio, e a inteligência do Detran está monitorando as atividades do funcionário envolvido”, afirmou o sargento.

Pela manhã, um homem já havia sido preso por receptação, e três motocicletas furtadas do pátio do Detran foram recuperadas. Os veículos estavam sendo anunciados no Facebook, mas a pessoa responsável pelas vendas ilícitas não foi localizada.

O homem preso trabalha em um restaurante e, na casa onde mora, os policiais encontraram duas motos, uma CB 300 e uma Bros 125cc. Aos policiais, ele relatou ter sido atraído pelo anúncio e que pagou R$ 9,5 mil em espécie, afirmando que nunca tinha visto o vendedor, conhecido apenas como Lucas. A terceira moto furtada, uma Pop 100, foi encontrada na casa de Lucas, mas ele não estava no local.

As motos recuperadas foram levadas para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do bairro Pacoval, onde as investigações prosseguem.

A Polícia Civil, em conjunto com o Detran, trabalha para identificar os responsáveis pelos furtos e pelas vendas ilícitas dos veículos.

O diretor do Detran, Rorinaldo Gonçalves, já acionou a Delegacia de Polícia Interestadual (Polinter), especializada em crimes de furtos e fraudes de veículos, para dar continuidade às investigações.