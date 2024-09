Dupla que arrancou filho do colo e matou pai é presa

Crime e prisões ocorreram no município de Laranjal do Jari, a 289 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Dois suspeitos de um crime cruel no sul do estado foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Amapá. O crime, um homicídio, ocorreu na noite de segunda-feira (2) no município de Laranjal do Jari, a 289 km de Macapá.

Segundo a polícia, a vítima, Josenildo da Silva Rodrigues, 22 anos, estava em casa com o filho de poucos meses de vida no colo quando o imóvel, no Bairro Mirilândia, foi invadido por três homens armados. Um deles arrancou o filho do pai e os outros dois efetuaram os tiros. A vítima morreu antes da chegada do socorro médico.

Algumas horas depois, já na tarde de terça-feira (3), agentes da 1ª Delegacia de Laranjal do Jari, localizaram dois dos três criminosos. Eles foram presos em uma residência na área de ponte do Bairro Nova Esperança, onde estavam escondidos. Ambos têm 18 anos de idade.

“A Polícia Civil já identificou o terceiro envolvido no crime e continua realizando diligências para localizá-lo e efetuar sua prisão”, afirmou o delegado Breno Esteves, que está à frente do caso.

A polícia ainda não sabe o que motivou o crime. Josenildo não tinha antecedentes criminais.