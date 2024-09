Morre o lutador social Nelson dos Anjos

Criador do projeto "Formando Campeões" ganhou fama nacional ao receber a visita de Popó Freitas, no início dos anos 2000

Por RODRIGO DIAS

Morreu nesta segunda-feira (2) o professor Nelson dos Anjos, um dos nomes do boxe e de projetos sociais mais conhecidos do Amapá. Há alguns meses, o ex-lutador vinha passando por problemas de saúde e chegou a ficar internado no Hospital Universitário, onde faleceu.

A informação foi confirmada pelo filho do lutador, que tem o mesmo nome do pai. O velório acontecerá a partir das 19h30 em sua famosa Academia de Boxe, localizada na 8ª Avenida do Bairro dos Congós, na zona sul de Macapá.

Nelson estava vivendo com a ajuda da ex-esposa, filhos e poucos amigos. O ex-boxeador enfrentou várias complicações nos rins e olhos. Ele foi internado em abril e precisou de tratamento de hemodiálise.

Em entrevista exclusiva ao Portal SN, Nelson chegou a comentar sobre a intenção de retomar as oficinas de boxe em seu clube de luta, fechado há quatro anos. Para ele, o retorno só seria possível depois de cuidar de sua própria saúde, mas, desta vez, não pretendia continuar com aulas gratuitas.

O lutador fundou, há cerca de 20 anos, o projeto “Formando Campeões”, uma academia de boxe que já ajudou a resgatar mais de 1.000 crianças da proximidade das drogas e da criminalidade.

A academia já recebeu a visita e apoio de boxeadores famosos, como o ex-campeão mundial Popó Freitas, que lamentou a perda de seu Nelson nas redes sociais.

Foi também lá que foram forjados o tricampeão brasileiro na categoria juvenil, Juscelino Pantoja, e a boxeadora ex-seleção brasileira Lyvia Carla.

O sepultamento será às 16h de terça-feira (3), no Cemitério São José.