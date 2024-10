Cartório condenado por ‘terror psicológico’ recorre e vence processo

Em primeira instância, cartório tinha sido condenado a pagar R$ 46 mil ao trabalhador

SELES NAFES

A 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho 8ª Região acatou recurso e decidiu reformar a sentença que havia condenado, em primeira instância, um cartório de imóveis Macapá por assédio moral a um ex-funcionário.

Os desembargadores também entenderam que não havia motivo para anular o pedido de demissão do autor. Com isso, o cartório ficou desobrigado de pagar verbas trabalhistas como se tivesse demitido o trabalhador.

Em maio, a 6ª Vara do Trabalho de Macapá condenou o Cartório da 2ª Circunscrição Imobiliária da capital ao pagamento de indenizações por danos morais e direitos trabalhistas, anulando o pedido de demissão do trabalhador.

A juíza havia considerado “terror psicológico” o fato de o cartório obrigar o funcionário a anotar, num controle, tudo o que fazia com os horários exatos, desde as tarefas profissionais às mais simples. A empresa foi condenada a pagar R$ 46 mil, no total.

O cartório recorreu ao TRT, onde a relatora, desembargadora Francisca Formigosa, entendeu que não havia qualquer situação apta que justificasse a anulação do pedido de demissão na 1ª instância, e ainda julgou improcedentes os pedidos de horas extras. Ela ainda reduziu a indenização por danos morais para R$ 5 mil.

No entanto, os demais desembargadores entenderam que não havia provas das alegações do trabalhador, e decidiram reformar toda a sentença, retirando todas as condenações.