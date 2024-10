Davi ganha apoio de mais uma bancada para presidência do Senado

Davi Alcolumbre, que já ocupou o cargo entre 2019 e 2020, precisa reunir ao menos 41 votos para assegurar sua eleição.

Da REDAÇÃO

O Partido Liberal (PL) declarou apoio à candidatura do senador Davi Alcolumbre (União-AP) para a presidência do Senado, em 2025. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (30) pelo líder da oposição, senador Rogério Marinho (PL-RN), durante uma reunião que contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), reforçando a aliança entre Alcolumbre e um dos maiores partidos da Casa.

A decisão do PL em se aliar a Alcolumbre se dá em um contexto estratégico: o partido, que possui 14 senadores, busca aumentar sua influência na Mesa Diretora e nas comissões permanentes do Senado. Esse posicionamento é considerado crucial para o avanço de pautas de interesse do PL, conforme destacou Marinho.

Com o apoio, a bancada do PL junta-se a outras três siglas que já oficializaram apoio à candidatura de Alcolumbre: o PP (7 senadores), o PDT (3 senadores) e o PSB (4 senadores), totalizando, até o momento, 35 votos em favor do senador do Amapá.

As eleições para a presidência do Senado estão marcadas para fevereiro de 2025, e a corrida pelos votos dos senadores intensificou as articulações nos bastidores da Casa. Davi Alcolumbre, que já ocupou o cargo entre 2019 e 2020, precisa reunir ao menos 41 votos para assegurar sua eleição. Com os 7 senadores do União Brasil e o recente apoio do PL, Alcolumbre avança na disputa e se aproxima da meta necessária para o pleito.

Na última terça-feira (29), Bolsonaro reuniu-se com Marinho e outros congressistas do PL para discutir o posicionamento do partido nas eleições internas do Senado e outras pautas, como o projeto de anistia para investigados nos acontecimentos de 8 de janeiro. Na ocasião, o ex-presidente reiterou seu apoio a Alcolumbre e o interesse do PL em garantir um espaço expressivo na liderança do Senado para avançar em suas pautas.

Com a adesão do PL, Alcolumbre se consolida como um dos principais candidatos na disputa pela presidência do Senado, evidenciando a movimentação intensa dos partidos e as negociações nos bastidores para garantir a liderança da Casa.