Eduardo Quadroti foi um entre vários homenageados por deputados estaduais

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Não é fácil investigar corrupção e o crime organizado, mas o delegado Eduardo Quadrotti e sua equipe têm usados todos os recursos de inteligência da Polícia Civil do Amapá para conduzir os inquéritos. Uma das principais ferramentas é o laboratório de lavagem de dinheiro. O delegado e outros profissionais foram homenageados nesta terça-feira (22) com honrarias na Assembleia Legislativa do Amapá.