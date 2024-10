Oiapoque: Inacio fala em gestão criminosa e diz que ‘vitimização’ de Breno não irá funcionar

Candidato do PDT rebateu vídeo da irmã do prefeito de Oiapoque, e negou que tenha explorado uma crise familiar

Por SELES NAFES

O candidato a prefeito de Oiapoque pelo PDT, Inacio Maciel (PDT), rebateu as acusações da irmã do prefeito Breno Almeida (PP), e disse que existe uma crise criminosa de gestão e corrupção, e que não houve exploração de crise familiar. Ontem (5), Kamile disse que a campanha de Inacio explorou um conflito familiar, e o acusou de ser o forasteiro de olho no petróleo. Num vídeo divulgado neste domingo (6), o candidato do PDT afirma que sua campanha apenas veiculou o vídeo de apoio do pai do prefeito, e que uma suposta estratégia de vitimização não irá funcionar porque o povo de Oiapoque está atento.