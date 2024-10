Patrícia perde recurso e tem candidatura rejeitada pelo TRE

Pleno do tribunal entendeu que ela continua inelegível pela condenação de 2018

Por SELES NAFES

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) rejeitou recurso e manteve, na tarde desta quinta-feira (3), o indeferimento do registro de candidatura de Patrícia Ferraz (PSDB) à prefeitura de Macapá. O pleno do tribunal confirmou decisão de primeira instância que a considerou inelegível.

A candidatura dela foi impugnada pelo Ministério Público Eleitoral, em função da condenação de 2018 por compra de votos e abuso de poder econômico, quando Patrícia concorreu a deputada federal. Além disso, o MP pediu que ela fosse impedida de acessar recursos públicos de campanha.

Patrícia chegou a derrubar a condenação por abuso de poder econômico no TSE, mas a corte superior manteve a sentença pela compra de votos.

Para o relator do recurso, o juiz federal Anselmo Gonçalves, inelegibilidade foi mantida em função da condenação por colegiado (TRE). O voto do relator foi acompanhado por unanimidade pelos demais juízes.