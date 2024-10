Portal SelesNafes conquista Prêmio Sebrae de Jornalismo

Este ano o tema central das reportagens foi a ‘A contribuição dos pequenos negócios na transformação das realidades locais’.

Por RODRIGO ÍNDIO

O Portal SN foi premiado pelo Sebrae na noite de quinta-feira (17) na 11ª edição do concurso que reconhece os melhores trabalhos da imprensa amapaense com o tema empreendedorismo.

O Prêmio Sebrae de Jornalismo destacou as categorias – Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo e a inédita, Jornalismo Universitário, na cerimônia realizada na noite de quinta-feira (17).

Este ano o tema central das reportagens foi a ‘A contribuição dos pequenos negócios na transformação das realidades locais’. No total foram 70 trabalhos inscritos na etapa estadual.

O portal SelesNafes.com esteve concorrendo na categoria Texto e foi premiado, com a reportagem “Açaí Direct: Aplicativo para encurtar negociação pode ajudar a controlar preço do produto”, produzida pela jornalista Anita Flexa, que conquistou o 1° lugar.

“É uma satisfação poder receber um prêmio que significa a conquista do reconhecimento na áreas do jornalismo amapaense. Podemos contar histórias, e principalmente, mostrar negócios que ajudam a movimentar a encononia do Amapá, é muito gratificante. Estou muito feliz em poder representar não só uma categoria, mas toda uma equipe que trabalhou e se emprenhou no aplicativo Açaí Direct. Quero agradecer também a colaboração do Portal Seles Nafes por permitir e ajudar que essa reportagem fosse publicada e divulgada não só no Amapá, mas em todo o Brasil”, declarou a vencedora.

No 2° lugar ficou a reportagem “Avançam as mulheres empreendedoras”, do jornalista Jorge César de Sousa, veiculado pelo jornal O Amapá.

O portal SN.com também ficou com 3° lugar da categoria, com a matéria “Casal do AP faz sucesso na internet ensinando a reciclar e empreender”, do jornalista Rodrigo Dias.

Os dois materiais foram editados e revisados pelo jornalista Elder de Abreu e supervisionados pelo CEO do portal, o também jornalista Seles Nafes.

Os vencedores de cada categoria ganham troféus e Tablets, e agora participaram da etapa regional do prêmio.