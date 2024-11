Governo entrega título definitivo de terras a quilombo de 124 anos no Amapá

Entrega garante a regularização de uma área superior a 4 mil hectares e abre portas para o acesso a linhas de crédito voltadas à produção agrícola.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Em um marco histórico para a luta dos povos quilombolas, o Quilombo do Rosa, localizado no Amapá, recebeu o título definitivo de seu território, após mais de um século de existência.

A entrega foi realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e Governo do Amapá, garantindo a regularização de uma área superior a 4 mil hectares e beneficiando cerca de 17 famílias. Essa conquista oferece segurança jurídica a elas e abre portas para o acesso a linhas de crédito voltadas à produção agrícola.

O título definitivo foi celebrado como um avanço histórico, marcando os 124 anos desde a declaração de posse do território. O Quilombo do Rosa é a primeira comunidade quilombola no estado a ser titulada após 17 anos, desde a última regularização ocorrida no Quilombo Mel da Pedreira, em 2007.

Joelma Menezes, presidente da Associação Território Quilombola do Rosa, destacou o impacto positivo esperado para a comunidade, com melhorias nas áreas de educação, saúde e geração de renda. Menezes também agradeceu aos governos estadual e federal pelo apoio, ressaltando a resistência de sua família ao longo da luta pelo território.

Josilana Santos, da Fundação Marabaixo, reforçou o papel essencial de um governo popular para a retomada das titulações e prometeu avanços na entrega de portarias e decretos para os 41 territórios quilombolas do Amapá. Já Fernanda Machiaveli, secretária executiva do MDA, enfatizou a retomada da política nacional de reconhecimento dos territórios quilombolas, destacando a assistência técnica e o crédito rural como ferramentas fundamentais para o desenvolvimento dessas comunidades.

A cerimônia também marcou a assinatura de um protocolo de intenções entre a Anater (Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural) e o Rurap (Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá), com foco no atendimento socioambiental das comunidades indígenas de Oiapoque.

Estiveram presentes o governador do Amapá, Clécio Luís, o senador Randolfe Rodrigues, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés, além de deputados estaduais e representantes de órgãos federais.

A entrega do título definitivo ao Quilombo do Rosa simboliza o reconhecimento da luta histórica das comunidades quilombolas e fortalece as políticas públicas de regularização fundiária no Brasil. Para as famílias beneficiadas, a regularização territorial abre novas oportunidades de desenvolvimento sustentável e de preservação cultural.

O governo reforçou o compromisso com a continuidade das titulações de territórios quilombolas no estado, trazendo esperança para as demais comunidades que ainda aguardam pela segurança jurídica e pelos benefícios que o reconhecimento pode proporcionar.