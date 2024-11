Morre Rui Sebastião Cruz, o 1° secretário de Esportes do Amapá

Rui Sebastião Cruz Moraes dedicou sua vida ao esporte e ao desenvolvimento de atividades que impactaram positivamente a comunidade amapaense.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Morreu na manhã desta quarta-feira (6), aos 65 anos, o professor de Educação Física e pedagogo Rui Sebastião Cruz Moraes. Ele sofreu um infarto e faleceu no Hospital de Emergência de Macapá.

Professor Rui ficou conhecido por ser o primeiro gestor da Secretaria de Esporte e Lazer (Sedel), atuando na pasta desde os tempos em que o órgão era um Departamento de Desporto e Lazer (DDL).

Segundo amigos, Rui dedicou sua vida ao esporte e ao desenvolvimento de atividades que impactaram positivamente a comunidade amapaense. Ele deixa duas filhas.

Nas redes sociais, o governo do estado destacou que “seu legado de trabalho incansável e sua visão inovadora continuam a inspirar todos que o conheceram e que se beneficiaram de seu empenho”.

O velório acontece na funerária Santa Ana, localizada na Avenida Mendonça Furtado, entre as avenidas Marcelo Cândia e Santos Dumont. O sepultamento será nesta quinta-feira (7), às 10h da manhã, no Cemitério São José, no Bairro Santa Rita, região central de Macapá.