Pai acusado de abusar sexualmente dos três filhos é preso em Mazagão

Acusado de 34 anos foi preso pela Polícia Civil do Amapá.

A Polícia Civil do Amapá prendeu, nesta terça-feira (12), um homem de 34 anos suspeito de abusar sexualmente dos três filhos e da ex-companheira, a qual o denunciou após mais de 10 anos de tormentos psicológicos e violências físicas.

O caso foi investigado pela equipe da Polícia Civil da delegacia de Mazagão, município onde os crimes que se estenderam por mais de uma década ocorreram, na zona rural.

O crime foi denunciado em julho deste ano pela ex-companheira do acusado, de quem estava separado há três anos.

Segundo o delegado José Victor Souto, a ex-companheira revelou que, durante o relacionamento, sofreu um “extremo terror psicológico”, sendo vítima de agressões físicas, psicológicas e sexuais.

Além das violências sofridas por ela, a mulher afirmou que os três filhos do casal — um menino de 7 anos, uma menina de 9 e uma adolescente de 12 anos — foram abusados sexualmente pelo pai.

Diante da gravidade das acusações, o delegado solicitou uma escuta especializada para ouvir as crianças. O procedimento foi conduzido por um psicólogo, com acompanhamento virtual de um juiz de direito, um promotor e o advogado do acusado. Durante a escuta, os filhos relataram os abusos, confirmando o ambiente traumático e violento em que viviam.

Com as provas coletadas, o delegado representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi autorizada pelo Poder Judiciário. A partir da expedição do mandado, o homem foi localizado e preso pela equipe policial.

Além dessa acusação de estupro de vulnerável contra as três crianças, o delegado José Victor Souto informou que o suspeito é investigado em outro inquérito policial por crimes cometidos contra a ex-companheira. Após a prisão, o investigado foi encaminhado para audiência de custódia.