Saqueado, prédio que seria do Conselho Tutelar da Zona Norte segue abandonado pelo município

Por RODRIGO DIAS

A situação do prédio construído para abrigar as atividades do Conselho Tutelar da Zona Norte de Macapá piora a cada dia. Localizado no mesmo terreno do Céu das Artes, no Bairro Infraero 2, o espaço está abandonado há anos e se tornou um reduto para usuários de drogas.

O descaso foi denunciado pelo portal SN.com em junho de 2022. Na época, moradores próximos relataram à reportagem que pessoas eram vistas retirando objetos do local.

Desde então, a estrutura, situada na esquina da Rua Ouro Preto com a Avenida Cid Borges Santana, ficou ainda mais depredada, acumulando mato e lixo.

Na entrada, já não há fachada, e os vidros das portas e janelas foram quebrados. O portão principal foi arrancado, e um amontoado de entulho ocupa o lugar.

Durante a reportagem, uma usuária de drogas abordou a equipe, mas preferiu não se identificar. Ela informou que estava apenas “curtindo a brisa” no local, acompanhada de um homem, e pediu que a equipe prosseguisse com o trabalho sem se incomodar.

“Não atrapalha nada não, querido, estamos na nossa vibe. Tá fazendo foto pra ajeitar aqui, é? Ah, bacana. Mas não tem jeito não, a gente já usa aqui faz tempo e ninguém mexe com a gente”, disse.

A mulher mostrou um cômodo adaptado como quarto por outro usuário de crack. Um sofá foi transformado em cama, e roupas estão espalhadas pelas paredes.

Metade das telhas foram arrancadas, e o forro está no chão. Há fezes por todo lado, e o odor é insuportável. A construção do prédio custou R$ 553 mil aos cofres do governo federal e R$ 180 mil ao tesouro municipal.

O Conselho Tutelar da Zona Norte atualmente funciona na Avenida Rio Grande do Norte, nº 1044, no bairro Pacoval. A reportagem entrou em contato com a presidente do conselho, Elisete, que informou que o prédio nunca foi utilizado pelo Conselho e que ele pertence à Secretaria Municipal de Assistência Social de Macapá.