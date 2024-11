Sul do Amapá enfrenta semana de incêndios florestais

As chamas estão devastando a vegetação, causando a morte de animais e espalhando temor entre os moradores.

Por RODRIGO DIAS

O Amapá enfrenta uma semana alarmante de incêndios florestais, com destaque para a cidade de Laranjal do Jari, no sul do estado. As chamas estão devastando a vegetação, causando a morte de animais e espalhando temor entre os moradores, especialmente em áreas de pontes próximas às residências.

Vídeos registrados por populares mostram o esforço dos moradores para conter o fogo que ameaçava casas com idosos e crianças. Outros registros revelam ruas cobertas por densas nuvens de fumaça.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, na tarde de terça-feira (19), por volta das 16h30, foi identificado um incêndio intenso nas proximidades das ruas Amor e José Cesário. O fogo foi controlado inicialmente por volta das 23h, mas as equipes continuaram monitorando e combatendo pequenos focos.

Na quarta-feira (20), por volta das 13h, o incêndio reignitou, espalhando-se rapidamente pelos bairros Centro, Sarney e Sagrado Coração de Jesus. O fogo foi parcialmente controlado às 21h e totalmente extinto às 1h da madrugada desta quinta-feira (21).

Segundo o cabo Diego Roque, equipes seguem no local realizando o rescaldo e combatendo pequenos focos para evitar novas propagações. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Felizmente, nenhuma residência foi atingida.

