Vereadores eleitos têm dificuldades para ter contas aprovadas pelo TRE

Portal SN fez um levantamento da situação até a noite desta quarta (27). Dos 23 parlamentares de Macapá, apenas 4 já tiveram as contas aprovadas sem ressalvas

Por SELES NAFES

A Justiça Eleitoral do Amapá está analisando as prestações de contas dos 23 vereadores eleitos em Macapá no pleito de outubro. No entanto, muitos enfrentam problemas e foram notificados a apresentar informações adicionais. Os processos estão sendo julgados pelo juiz Eduardo Navarro, da 10ª Zona Eleitoral.

Em grande parte dos casos, as principais irregularidades apontadas são: ausência de notas fiscais, inconsistências nos dados de doadores e problemas na comprovação de gastos com combustíveis.

Segundo levantamento realizado pelo Portal SN até a noite de ontem (27), apenas quatro parlamentares eleitos tiveram as contas aprovadas sem ressalvas:

Da Lua (União)

Japão (SD)

Luana Serrão (União)

Marcelo Dias (PRD)

Outros vereadores, como Caetano Bentes (PODE) e Margleide Alfaia (PDT), tiveram suas contas aprovadas “com ressalvas”, devido a inconsistências que exigiram esclarecimentos adicionais. Outros, como Banha Lobato (União) e Bruno Igreja (MDB), foram intimados a apresentar novos documentos retificadores.

Caso não haja recurso de partidos, candidatos ou do Ministério Público Eleitoral, os processos serão concluídos na primeira instância. No entanto, em caso de contestação, os processos serão encaminhados ao colegiado do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AP).

Confira a situação dos demais vereadores até a noite de quarta-feira.