Arma seria para homicídios no dia de natal, diz polícia

Flagrante ocorreu na cidade de Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um homem de 22 anos foi flagrado e preso com uma arma que seria usada para cometer homicídios planejados para o dia de natal, segundo a Polícia Civil do Amapá.

A prisão ocorreu na terça-feira (24) quando a equipe de investigação da 1ª DP de Santana recebeu denúncias de que estariam sendo planejados ataques de uma facção rival à outra na cidade, localizada a 17 km de Macapá.

A arma, uma pistola calibre 9mm, com 16 munições, estava na posse de um de um indivíduo conhecido como Quati, morador da região do trilho, no Bairro Fonte Nova.

Com apoio de uma equipe do Grupamento Tático Aéreo (GTA) e da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop), os policiais foram ao endereço do suspeito, que foi surpreendido quando saia sua casa.

“O infrator foi preso, alegando que sua função era simplesmente guardar o armamento”, destacou o delegado Leonardo Alves.

Em audiência de custódia, ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. O nome do suspeito não foi divulgado pelas autoridades.