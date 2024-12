Batedeira de açaí inaugura novo ponto e recorre ao passado para atrair clientes: ‘traga a vasilha’

O empreendimento localizado no município de Santana, a 17 km de Macapá distribuiu 50 litros grátis para quem trouxesse o utensilio

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Na intenção de divulgar o novo ponto comercial, uma empreendedora de Santana, a 17 km de Macapá, realizou uma ação ousada, nesta quinta-feira (19).

Dona de uma batedeira de açaí, Diuly Soares distribuiu 50 litros do produto gratuitamente aos clientes, com uma condição: todos deveriam levar seus próprios recipientes para receber o açaí.

Bastante comum no passado nas regiões do Pará e do Amapá, a exigência atraiu centenas de pessoas, algumas improvisando recipientes para não perder a chance. O requisito relembra às décadas de 80 e 90, quando não era tão popular o uso de sacolas plásticas para a comercialização do produto nas batedeiras. À época, a palavra de ordem era: “traga a vasilha”.

Não é a primeira vez que a jovem empreendedora aposta em ações inovadoras. Em maio deste ano, em outro ponto no bairro Piçarreira, ela distribuiu 100 litros de açaí gratuitamente. Desta vez, Diuly explicou que a estratégia era divulgar o novo estabelecimento utilizando as redes sociais para propagar a notícia.

“Eu precisava chamar a atenção dos clientes aqui neste novo ponto. Usei as redes sociais para divulgar e funcionou muito bem. A ideia de pedir para trazer a vasilha remete ao passado, quando os mais antigos precisavam levar seus próprios recipientes nas antigas amassadeiras. Eu lembro que as pessoas formavam filas nos balcões com vasilhas e até panelas”, relatou.

A estratégia deu certo. Centenas de pessoas compareceram ao estabelecimento, localizado na Rua Costa e Silva, esquina com a Avenida das Nações. Alguns clientes que não tinham recipientes improvisaram, cortando garrafas PET, o que foi aceito pela gerência. A dona de casa Maria Garcia aprovou a iniciativa.

“Quem não vai querer tomar açaí de graça, né? Eu lembro que antigamente, perto da casa dos meus pais, era comum a gente levar recipientes porque não existia plástico. Achei a ideia muito boa e, com certeza, virei cliente aqui”, afirmou.

Além da distribuição gratuita, o estabelecimento comercializou outros 20 litros de açaí ao preço de R$ 5 por litro. Como brinde, o cliente ainda ganhava uma porção de 200 gramas de camarão. Questionada sobre os custos da ação, a proprietária explicou que o objetivo não era o lucro imediato.

“Neste primeiro momento, nosso foco não foi o lucro, mas sim fazer com que os clientes conhecessem nosso produto. Foi gratificante ver que as pessoas saíram agradecidas e disseram que voltarão. Nosso açaí vem de um fornecedor confiável da região e é selecionado para garantir a qualidade. Hoje, a palavra é gratidão”, finalizou Diuly.